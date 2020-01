Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, parla a Radio Sportiva di Rodrigo De Paul, suo compagno di squadra accostato all'Inter e al Napoli nelle ultime settimane: "È un giocatore che può diventare un fuoriclasse, è giovane e ha talento, è un bravo ragazzo, normale che ci siano grandi club interessati, se continua così non avrà problemi a trovare posto in una grande squadra per esprimere il suo talento".