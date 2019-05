Oltre allo squalificato Zeegelaar, nell'Udinese mancheranno cinque giocatori per infortunio contro il Cagliari: Behrami, Ingelsson, Opoku (distorsione al ginocchio destro che lo costringerà a rinunciare anche alla partecipazione alla Coppa d’Africa), Fofana e Sandro. Quest’ultimo - riporta udineseblog.it - è stato operato ieri a Genova per la frattura al gomito destro rimediata contro la Spal. Può tornare a sorpresa tra i convocati Antonin Barak, in campo l’ultima volta il 26 dicembre contro la Spal: il centrocampista ceco ha ripreso ad allenarsi in gruppo la scorsa settimana.