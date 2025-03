Udinese, operato Sava: la situazione dei portieri

13 minuti fa



L'Udinese perde Razvan Sava per infortunio. Il portiere romeno si è operato alla mano destra e dovrà stare fuori a lungo.



IL COMUNICATO - Udinese Calcio comunica che l'intervento di riduzione della frattura del quinto dito della mano destra a cui si è sottoposto Razvan Sava è perfettamente riuscito.

Il calciatore inizierà subito l'iter riabilitativo, con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile.



LA SITUAZIONE - Nel club friulano era già indisponibile anche il portiere nigeriano Maduka Okoye, out per il resto della stagione. Nella partita giocata sabato sera in casa contro il Parma l'allenatore Runjaic ha schierato in porta l'esperto Daniele Padelli (classe 1985 ex Inter), con in panchina i giovani italiani Edoardo Piana (classe 2003) e Marco Cassin (classe 2008).