Udinese, Pafundi è a Losanna: fissate le visite mediche

Simone Pafundi lascia l'Udinese. L'attaccante italiano classe 2006 è volato a Losanna, dove mercoledì mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto col club svizzero. Controllato dal gruppo Ineos, proprietario anche del Nizza in Francia ed entrato nel Manchester United (col 25% delle quote) in Inghilterra.



I DETTAGLI - Il trasferimento (concluso dalla neonata agenzia Ali Sport con i soci Francesco Facchinetti e Ali Barat) è in prestito annuale fino a gennaio 2025 con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Nel contempo il calciatore prolunga il contratto da giugno 2026 a giugno 2027 con l'Udinese. Che, grazie a un'apposita clausola, potrà richiamare il giocatore dal prestito già a luglio 2024 nel caso in cui non raccogliesse almeno il 50% delle presenze.