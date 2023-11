Nel post partita di Udinese-Atalanta, finita 1-1 con i gol di Walace ed Ederson, l’allenatore bianconero Cioffi ha risposto così commentando le difficoltà della squadra nel segnare: “Success farà 7-8 gol quest’anno; così come Lucca, Pereyra e Pafundi, che non so quanto giocherà ma farà gol anche lui”.