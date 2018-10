Giustino Mandragora, padre di Rolando, centrocampista dell'Udinese su cui la Juventus mantiene il diritto di recompra, ha parlato ai microfoni di AreaNapoli.it, in vista della partita contro gli azzurri:



LA SQUADRA DEL CUORE - "C'è chi si diverte a metterlo in difficoltà. Rolando è un professionista che dà sempre il massimo. L'unica cosa che ha veramente sempre sostenuto è che ama Napoli, la sua terra e la sua gente. E questo mi inorgoglisce".



ADDIO ALLA JUVE - "E' stata una decisione sofferta, ma condivisa con il club. Ronaldo, come tutti i giovani nazionali, ha bisogno di minutaggio e quindi abbiamo deciso di comune accordo di andare via".



OBIETTIVI FUTURI - "Ovviamente l'obiettivo di Rolando è quello di giocare ai più alti livelli, in un club importante e nella Nazionale maggiore, ma credetemi oggi lui è concentratissimo sulla sua squadra attuale, come è giusto che sia. Darà tutto per l'Udinese".



ANCELOTTI - "La lotta con la Juventus sarà serrata. A mio avviso Ancelotti è uno dei quattro allenatori più importanti del mondo e lo stiamo vedendo. Un maestro nelle rotazioni. Valorizza il gruppo come pochi al mondo. Vedo un grande futuro per il Napoli di Ancelotti".