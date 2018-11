Daniele, responsabile dell’area tecnica dell’parla a Udinese Tv, partendo dalla conferma o meno di Julio, allenatore dei friulani: “È una persona che sa molto di calcio, ha leadership e personalità. Velazquez è una brava persona, ma anche un allenatore capace. Se siamo qua a meditare delle decisioni è proprio perché vogliamo trovare anche le cause. Personalmente non ho ancora trovato una causa precisa. L'assunzione di responsabilità avverrà nella decisione che prenderemo assieme alla società, da fare in modo sereno e tranquillo. Siamo ancora in fase di valutazione: oggi ho sentito più volte l'allenatore così come Gino Pozzo, ma non abbiamo ancora deciso. Tra oggi e domani faremo una scelta”.- “È una stupidaggine pensare di mandare via Velazquez per far lavorare la squadra col nuovo allenatore durante la sosta. Perderemo tantissimi calciatori a causa delle Nazionali”.- “In questo momento i contatti sono leciti: parlare e ascoltare. Non posso farmi trovare impreparato, una società che si rispetti è obbligata ad analizzare la situazione e confrontarsi anche con altre figure”.- “Bisogna sostenerlo psicologicamente. Velazquez è ancora un ragazzo, ma è un signore allenatore, che ci crede. La nostra non è stata una scelta casuale, Julio vive ancora con delle situazioni di calcio differenti. Il suo profilo mi e ci piace. Guidolin? Non è nella mia testa. Lo stimo tanto, è un allenatore di grandissimo livello, però non è quello a cui penso”.