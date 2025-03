Getty Images

Udinese-Parma 1-0

: nella ripresa dice no a Man con un ottimo intervento. E' sempre attento: corre sulla fascia e mette tanti cross in area di rigore (: fa il suo, tiene la posizione. E' sempre una sicurezza per i suoi: è pericoloso in un paio di occasioni su corner. Compie un salvataggio provvidenziale su Almqvist: qualche disattenzione, ma nel complesso è sufficiente: riempie sempre l'area avversaria. Nel primo tempo impegna Suzuki ben due volte (entra bene)

: recupera tanti palloni, il suo apporto è fondamentale per i friulani: a centrocampo comanda lui, detta i tempi di gioco all'Udinese. Essenziale per Runjaic: non è quello del Maradona. Prestazione un po' sottotono (: è sempre il più pericoloso dei suoi. Perfetto dal dischetto (: "difende" il rigore di Thauvin ( LEGGI QUI ). Riceve pochi palloni (: il suo Udinese è infermabile: quarta vittoria nelle ultime cinque di campionato. L'Europa non è, poi, così lontana

: grande doppia parata su Atta nel primo tempo. Fa il massimo sul rigore di Thauvin, ma non basta: qualche sbavatura difensiva, ma nel complesso è sufficiente: tanti, troppi gli errori in impostazione: il suo fallo di mano è troppo plateale. Partita da dimenticare (: fa il suo senza grosse sbavature): qualche buona chiusura difensiva, nulla di più (: nel secondo tempo prova a dare la scossa ai suoi: non è nella sua miglior serata e Chivu lo toglie dopo poco più di 50' (: entra male e si divora il gol del pari)

: più impreciso del solito: ha una buona occasione nella ripresa, ma trova la grande risposta di Padelli (: impalpabile, viene servito poco e si fa vedere anche meno: mette qualche cross pericoloso, nulla di più (: manda in campo una formazione con un atteggiamento troppo rinunciatario. Nella ripresa la musica cambia, ma i suoi non riescono a trovare il gol del pari.