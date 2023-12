Martin Payero, centrocampista dell'Udinese, ha parlato a Tv12:



“Onestamente non mi aspettavo così tanto spazio ma lavoro ogni giorno per questo obiettivo. Anch’io ho una mentalità simile, voglio spingermi costantemente, giorno per giorno e penso che questa sia una mentalità vincente. Ciò che ti rende più forte è ciò che fai, acquisire fiducia, sentirsi più a proprio agio e credo che con la base del lavoro, della fiducia, dell’umiltà e anche la mentalità di voler vincere ed esserci sempre. Questo mi ha portato ad essere dove sono. Lovric? Tra noi c’è una sana competizione, ogni volta che tocca a uno giocare, l’altro lo sostiene, lo motiva sempre a stare bene, ad essere avanti. Penso che sia un bene per entrambi, ma dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare a provarci”.