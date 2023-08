In attesa di capire quali saranno gli sviluppi della vicenda Lazar Samardzic-Inter, l'Udinese mette gli occhi su Toma Basic della Lazio, che potrebbe rimpiazzare il centrocampista serbo qualora vestisse la maglia dell'Inter. Come riporta TuttoUdinese, nelle corse ore i friulani avrebbero chiesto informazioni per il centrocampista della Lazio, che non sembra far parte dei piani di Sarri.