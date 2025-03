Getty Images

Udinese, perché Payero non è disponibile per la sfida con il Parma

Paolo D'Angelo

un' ora fa



A poco più di un'ora dall'inizio della partita che vede l'Udinese ospitare il Parma, per la gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A, Runjaic è costretto a fare i conti con un'assenza importante.



Il centrocampista friulano Martin Payero, infatti, mentre stava per salire sul pullman della squadra ha ricevuto la notizia che sua moglie stava iniziando il travaglio.



L’argentino sta per diventare padre e si è, quindi, diretto subito in ospedale per assistere alla nascita di suo figlio, dando, così, forfait per la partita contro il Parma.