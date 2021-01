Il centrocampista dell'Udinese Roberto Pereyra parla dopo il pareggio con l'Atalanta: "Volevamo fare punti e ci siamo riusciti, avevamo preparato bene la gara - ha detto a Udinese TV -. Dobbiamo continuare su questa strada, sappiamo quali sono i nostri punti di forza e dobbiamo metterli in campo anche con l'Inter. Il gol? Sono contento perché volevamo partire forte, se vai in svantaggio è più difficile recuperare. Mi sono trovato la palla tra i piedi e ho provato ad andare subito in porta. Il rigore? Gollini mi ha toccato e sono andato in terra. Non so perché non ci fischiano mai rigori a favore, oggi avremmo potuto anche vincere".