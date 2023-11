Roberto Pereyra, centrocampista dell'Udinese, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Milan:



"Ha un sapore speciale, dopo una lotta in cui abbiamo tenuto duro fino all'ultimo e dopo un mese difficile. Era troppo importante vincere per noi. E' sempre importante fare gol e vincere, ora non dobbiamo più fermarci, è la strada giusta. Credo che questo successo valga soprattutto per i tifosi e per i ragazzi che sono arrivati in estate. Come in tutte le squadre, quando arrivano giocatori nuovi si devono abituare alla Serie A e alla cultura italiana. Udinese? Casa mia, sono contento di stare qua e dare una mano".