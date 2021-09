L'Udinese rifila un poker all'Ac Dolomiti Bellunesi nel test amichevole disputato nel pomeriggio: l'ultimo arrivato Beto trova la via del gol nel 4-1 finale deciso anche da Deulofeu, Jajalo e Okaka.



UDINESE-AC DOLOMITI BELLUNESI 4-1, IL TABELLINO



Marcatori: pt 23’ Deulofeu (U), pt 44’ Jajalo (U), st 10’ Beto (U), st 31’ Petdji Tsila (D), st 45’ Okaka (U)



Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, De Maio, Samir (st 1’ Becao); Soppy, Samardzic, Jajalo, Makengo, Zeegelaar (st 20’ Kubala); Okaka, Deulofeu (st 1’ Beto). A disposizione: Piana, Bruno, Fedrizzi, Maset, Ianesi. All. Gotti



Ac Dolomiti Bellunesi (3-5-2): Masut (st 19’ Lombardi); Petdji Tsila, Teso, Mosca (st 25’ Sommacal); Gjoshi (st 1’ Posocco), Onescu, Vodopivec (pt 26’ Tibolla), De Carli (st 38’ Piazza), De Paoli (19’ st Toniolo); Sivilla (st 33’ Toffoli), Corbanese. A disposizione: Ballestrin, Vieceli, De Pellegrin, Fremiotti, Cossalter, Trevisan, Dal Canton, Canova. All. Lauria



Arbitro: Muccignato

Assistenti: Munitiello – Monfregola