Il proprietario dell’Udinese Giampaolo Pozzo ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha fatto anche il unto sulla possibile cessione di Gerard Deulofeu, nel mirino del Napoli.



“Se resta, è un valore aggiunto. Non posso trattenerlo, ma finora non è arrivato l’offerta giusta. Quindi è con noi”.