Intervistato da Sportitalia, il patron dell'Udinese Gianpaolo Pozzo ha parlato dei progetti futuri per il club: "Non mi pongo limiti futuri, finché sarò in salute continuerò a fare questo perché un hobby personale. La Champions League resta per noi un obiettivo da raggiungere e faremo di tutto per arrivarci. De Paul? E' un giocatore molto importante, è uno dei migliori giocatori mai visti circolare a Udine nella mia gestione. Lo reputo un giocatore fantastico e spero che rimanga ancora a Udine per poterci divertire con lui".