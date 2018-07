Daniele Pradé, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato oggi in conferenza stampa per delineare gli obiettivi di mercato della squadra: "Favilli è un giocatore che ci piace, ma è uno della rosa di quelli che stiamo valutando, non il solo. Abbiamo ancora qualcosa da chiedere al mercato: un difensore centrale e un esterno d'attacco/seconda punta. Ci stiamo guardando intorno, valutando ogni possibilità. Cessioni? Non faccio nomi in uscita, vogliamo un difensore centrale che sappia esprimersi al meglio con il modo di giocare caro al nostro mister. Siamo partiti con una scelta di rottura, volevamo portare una filosofia diversa, volevamo partire dal bel gioco. L'ambizione è quella di vincere le partite e di farlo divertendo i nostri tifosi".