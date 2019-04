Daniele Pradè, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, parla ai microfoni di Udinews Tv dopo la vittoria sull'Empoli: "Ora incontreremo una Roma ancora in salute dopo la partita di ieri sera, dove ha fatto un’ottima gara, ha portato a casa una vittoria ed è ancora in lotta per la Champions League. Con due squadre in lotta per la Champions League (il 17 aprile l’Udinese affronterà a Roma anche la Lazio, ndr) saranno due partite difficilissime e, come ho già detto, non abbiamo fatto nulla".