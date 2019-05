Daniele Pradè, dirigente dell'Udinese, ha parlato a Udinese Tv al termine della partita pareggiata per 0-0 dai friulani con l'Inter.



Queste le sue parole: "Sono sincero: dopo la partita a Bergamo ho avuto paura che la squadra ne risentisse a livello psicologico perché dentro lo spogliatoio ho sentito che c'era una grandissima amarezza: faccio i complimenti al mister".

Sugli episodi arbitrali:

"Io mi prendo il risultato, mi prendo il fatto che dovevamo fare risultato anche a Bergamo. La squadra è in crescita, questo mi fa ben sperare; hai giocato contro la squadra che stasera ha fatto diciassette gare senza prendere gol: è la squadra che ha il miglior possesso palla di tutto quanto il campionato, è una squadra fatta di campioni; e noi abbiamo tenuto botta, sì soffrendo, ma neanche poi così tanto. C'è tanto rammarico perché siamo in questa situazione a tre giornate dalla fine; è veramente un rammarico grande, pensando anche ai tanti infortuni e assenze: incredibile quest'annata, così strana. Parto comunque dalla positività di una squadra forte".

Importante rientro per Nuytinck e Hallfredsson.

"Bram ci è mancato tantissimo, anche il suo supporto morale, umano e psicologico, è sempre stato con noi. Per quanto riguarda Hallfredsson, l'ho soprannominato "Il mio Guerriero", perché difficilmente trovi dei ragazzi con una disponibilità del genere, trovi dei ragazzi così propositivi".