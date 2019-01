Non parlerà nessun giocatore dell'Udinese dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Per tutti ha preso la parola il direttore sportivo Daniele Pradè: “Non vado oltre ai due episodi arbitrali che hanno cambiato il percorso della partita. La Samp è forte, se dai spazio loro va male. Siamo falcidiati da queste situazioni e questo mi dispiace. E' vero che non è stata una prestazione all'altezza. Per questo abbiamo tolto i due giorni liberi alla squadra, da domani si lavora, niente giorno libero e ritiro anticipato. La moviola in campo? Finchè non ci sarà un uso della Var corretto... tutto ci gira contro. Bisogna ammettere che fino al 32', quando è stato dato il primo rigore, la Samp non aveva mai tirato in porta”, le dichiarazioni riportate da Udineseblog.it.