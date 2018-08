Daniele Pradè, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato a RMC Sport della sessione di mercato conclusasi ieri.



ULTIME OPERAZIONI - "L'ultima operazione fatta è lo scambio con l'Atalanta. Ali Adnan è forte, ma abbiamo già Samir e Pezzella in quel ruolo e quindi abbiamo deciso di mandarlo a giocare. Abbiamo preso D'Alessandro che conosco bene e ci potrà dare una grande mano. Noi abbiamo portato tanti giovani, la famiglia Pozzo ha investito tantissimo. Speriamo di far tornare l'entusiasmo a Udine".



SU MERET - "Ha avuto un'offerta irrinunciabile ed è stata un'operazione giusta per tutti. Spero faccia il meglio. Noi abbiamo preso Musso, un giovane portiere argentino: peccato che si sia fatto male durante la preparazione ma dopo la sosta lo riavremo in campo al 100%".



SUL MERCATO IN SERIE A - "Giudicare il mercato degli altri è difficile. Ci sono stati tanti colpi seri come Ronaldo e Higuain. L'Inter è diventata una squadra fortissima, la Lazio si è confermata e la Roma si è rinnovata. Chi ha fatto molto bene è il Torino, che ha fatto un mercato di grandissimo profilo".