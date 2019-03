Daniele Pradè, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, parla a Radio Anchi'io Lo Sport: "Pussetto e Musso? Siamo una società attentissima. Abbiamo sofferto l'integrazione di tutti questi calciatori. Abbiamo 22 nazionalità diverse, uno scouting di alto livello. Pussetto non era da scoprire, lo volevano tante squadre e l'Udinese l'ha pagato 8 milioni di euro. Bravi noi ad anticipare club molto più forti di noi. Non mi sorprende il suo rendimento".



SU DE PAUL - "Offerte per De Paul? Sì, abbiamo avuto richieste per lui. Ora chiudiamo la stagione, poi valuteremo". Sul numero 10 dei friulani c'è il forte interesse dell'Inter.