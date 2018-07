Il responsabile dell'area tecnica dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com prima del sorteggio del calendario di: "Il nostro lavoro è fatto di passione, l'emozione ci accompagna. Riportare in alto la compagine bianconera? Proveremo a metterci tutto l'impegno possibile, lavorerò a stretto contatto con la famiglia Pozzo. I tifosi lo meritano, proveremo a renderli felici. Daremo il massimo, garantiamo lavoro. La squadra sta bene, lavora nel modo giusto. Stiamo facendo delle grandi rinunce su qualche nostro calciatore, dovremmo vendere tanto e non lo facciamo per tenere una squadra di grande prospettiva. Tranquillizzo i tifosi, sappiamo cosa fare. Il gruppo è omogeneo, l'allenatore ha tante idee. Speriamo in una buona stagione. Abbiamo puntato su uno straniero che ha la qualità del gioco, ripartiamo dal divertimento".