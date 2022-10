Gioielli provenienti da tutto il mondo, spesso molto giovani, allenati e lanciati prima di compiere un salto ancora più in alto. È questa la ricetta dell'Udinese, che negli anni è riuscita sempre a rinnovarsi e scoprire tanti giocatori di qualità, puntualmente venduti alle big di tutta Europa. Un modus operandi ripetuto anche nell'ultimo periodo, che ha portato a costruire l'ottima squadra con cui sta lavorando Andrea Sottil. E che nelle prossime settimane può portare un nuovo talentino in Friuli: Matheus Martins, ala classe 2003 del Fluminense.



ACCORDO VICINO - Piede destro, capace di giocare su entrambe le fasce, nel 2022 Martins ha collezionato 43 presenze, con otto gol segnati e tre assist. L'Udinese sta trattando con il Fluminense, che per privarsi di lui chiede circa otto milioni di euro. Trattativa in piedi, per chiudere fin da subito un colpo importante in prospettiva. All'Udinese lavorano così, la strategia in questi anni ha pagato. E la famiglia Pozzo vuole continuare su questa strada.