Classe 2006. Lucas Bergvall, uno dei migliori talenti del calcio europeo, è nato nell’anno in cui la Nazionale italiana vinceva il suo ultimo Mondiale. Neanche 18 anni, ma qualità che si vedono chiaramente e che hanno fatto impazzire gli scout di tutta Europa. Tra questi, anche quelli dell’Udinese, che in questa estate ha provato seriamente a convincere il Djurgårdens a far partire il centrocampista svedese, con tanto di blitz del ds Federico Balzaretti. Un assalto per ora respinto, pronto però a ripartire a breve…