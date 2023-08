Campo e mercato, per il baby fenomeno dell'Udinese, Simone Pafundi i problemi sono doppi. Il classe 2006 continua ad allenarsi a parte per la pubalgia ma è il rinnovo di contratto a preoccupare il club friulano. Secondo Sky il contratto è in scadenza 30 giugno 2025, ma il club sta trovando difficoltà a prolungarlo.