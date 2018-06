Per il trio di giovani talenti composto da Audero, Mandragora e Cerri, in partenza dalla Juventus, c'è una sola squadra pronta ad assicurarseli in toto. E' l'Udinese, come riporta Tuttosport, che sta per chiudere una maxi operazione con la Juventus per rinforzarsi in vista della prossima stagione, che si attende migliore di quella appena conclusa per i friulani.