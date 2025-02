Udinese, quando torna Ehizibue: cosa fare al fantacalcio

Getty Images

Per l'asta di riparazione non bisogna pensare solo ai nuovi acquisti della finestra invernale di calciomercato, ma anche ai calciatori infortunati, eventualmente, da svincolare. In casa Udinese si valutano le condizioni di Kingsley Ehizibue.

L'esterno si sta riprendendo dopo una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra. E' da valutare in vista del Napoli, ma potrebbe già essere convocato.

Infortunio di poco conto per Ehizibue, che può essere tenuto. Sempre a voto nelle prime venti partite: quando torna si candida a essere un titolare della formazione friulana.