Udinese, quando torna Okoye: cosa fare al fantacalcio

Getty Images

Dopo il calciomercato invernale, è tempo di aste di riparazione al fantacalcio. Con un occhio ai nuovi acquisti, ma anche ai calciatori infortunati, eventualmente da svincolare. In casa Udinese si continuano a monitorare le condizioni di Okoye.

Il portiere è fermo da inizio dicembre per una lesione al legamento scafo-lunato del polso. Non sarà uno stop breve e si ipotizza un rientro verso la fine di marzo.

Dovrebbe tornare per il rush finale di campionato. Il consiglio è di svincolarlo e di non puntarci, soprattutto se non è stata la prima scelta nel roster dei portieri. In alternativa, anche se non dà molte garanzie, si può puntrare sul suo sostituto, Razvan Sava.