A volte ritornano... Roberto Pereyra è pronto a farlo per la seconda volta all'Udinese. Dopo essersi svincolato a parametro zero a fine giugno, ora il centrocampista argentino (32 anni ex Juventus, River Plate e Watford) è sul punto di accordarsi col club friulano della famiglia Pozzo per un contratto fino a giugno 2024 con l'opzione per un'ulteriore stagione.