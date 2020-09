Si avvicina sempre di più il trasferimento di Stefano Okaka al Fenerbahce. Secondo Sportitalia il club turco ha presentato una prima offerta ufficiale da 3 milioni all’anno al giocatore e 5 più bonus all’Udinese per il cartellino.



La distanza tra domanda e offerta è minima visto che i friulani chiedono 7 milioni. La volontà del giocatore, 8 gol e 2 assist in 33 presenze in Serie A lo scorso anno, è chiara: vuole trasferirsi in Turchia e provare questa nuova esperienza.