Udinese-Roma 1-0 (0-0 fine primo tempo)



Marcatori: 9' s.t. De Paul (U)



Udinese (5-3-2): Musso; Ter Avest, Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir (25' s.t. Pezzella); Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto (50' s.t. D'Alessandro), De Paul (34' s.t. Machis). All. Nicola



Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Kluivert (20' s.t. Under), Pellegrini Lo. (34' s.t. Zaniolo), El Shaarawy; Schick (26' s.t. Dzeko). All. Di Francesco



Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)



Ammoniti: 20' s.t. De Paul (U), 21' s.t. Behrami (U)