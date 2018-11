Si apre oggi il lungo weekend della. Tre le gare in programma, che vedono impegnate, Juventus e Inter. Aprono i giallorossi, chesaranno impegnatitargata Davide Nicola.La Roma ha vinto tutte le ultime dieci partite di campionato contro l'Udinese, segnando ben 22 gol nel parziale (2.2 di media a match). Con un nuovo successo, i giallorossi diventerebbero la terza squadra nella storia della Serie A a vincere almeno 11 partite consecutive contro una singola avversaria nella competizione (dopo Juventus vs Atalanta e Milan vs Chievo, entrambe a 13). L'Udinese non fa punti in casa contro la Roma in Serie A dal marzo 2013 (1-1): cinque sconfitte nelle ultime cinque sfide interne contro i giallorossi con una sola rete all'attivo. Solo due successi per l'Udinese finora: nelle ultime due occasioni in Serie A in cui ha vinto solo due delle prime 12 partite di campionato, i bianconeri sono poi retrocessi a fine stagione (1989/90 e 1993/94)..