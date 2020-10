(calcio d'inizio alle ore 20.45) è il terzo anticipo della terza giornata di campionato in Serie A dopo Fiorentina-Sampdoria e Sassuolo-Crotone. I friulani cercano i primi punti della stagione per riscattare le sconfitte di Verona e in casa nel recupero infrasettimanale contro il neo-promosso Spezia. Dall'altra parte i giallorossi cercano la prima vittoria in questo campionato dopo lo 0-0 di Verona (poi diventato 0-3 a tavolino).e il pareggio con la Juve all'Olimpico. Arbitra Abisso, con Maresca al Var.UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna. All. Gotti.ROMA (3-4-2-1) Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.