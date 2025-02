Udinese, Runjaic e il caso Lucca: "Si è già scusato, singolo caso. Episodio negativo che può avere riflessi positivi"

Getty Images

L’Udinese si prepara ad affrontare, nella giornata di sabato alle ore 20.45, il Parma per una sfida casalinga valida per il 27° turno di Serie A. Nella conferenza stampa di presentazione alla partita, il tecnico dei friulaniha fatto il punto sull’incontro, andando a spiegare chi sarà il titolare tra i pali e mettendo un punto alla questione legata al caso calcio di rigore di Lorenzo Lucca al Via del Mare di Lecce."La domanda è legittima, ci dispiace molto per quanto successo a Sava, è stato operato e speriamo che possa essere a disposizione entro la fine di questa stagione. Purtroppo è un qualcosa che fa parte del calcio, gli infortuni possono capitare anche durante gli allenamenti. Come detto non è una cosa bella, nelle ultime settimane Sava stava migliorando, era importante per noi.Sono rilassato, vedo una squadra che difende insieme, perciò è importante soprattutto su quella strada lì domani. Essere svegli, aggressivi. Il portiere dovrà comunicare bene con i compagni, valuteremo ancora un attimo".

. Si sta allenando individualmente, settimana prossima sarà in gruppo. Vedremo di quanto tempo avrà bisogno per essere di nuovo convocabile. Sicuramente è positivo che stia tornando in gruppo, resta il dispiacere per Sava. Okoye sta lavorando duramente, anche con i fisioterapisti, pensiamo che possa tornare a disposizione con grande energia"."Ne abbiamo parlato a livello interno,, i valori che rappresentiamo devono farli tutti propri. E' un singolo caso, non bisogna andare oltre rispetto a quanto accaduto nella singola partita, c'è una buona atmosfera in squadra. Lucca è stato molto attivo negli allenamenti. Mi aspetto che domani lavori molto per la squadra e che sia pericoloso in zona gol, spero che possa fornire una buona prestazione e che possa segnare il maggior numero di gol possibili per lui e per noi. Contro il Lecce ha segnato su rigore e ci ha permesso di vincere, abbiamo poi elaborato bene penso a livello di squadra l'accaduto, trovando tre punti importanti. Domani è un'altra storia, troviamo un Parma che ha cambiato allenatore da poco e che ha ottenuto i tre punti contro il Bologna, una squadra di qualità, il Parma ha funzionato bene, giocando una partita intensa”.