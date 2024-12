Getty Images

L'ha perso in casa contro ilper 2-0 e al termine della sfida l'allenatore dei friulani Kostaha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:- "C'è grande delusione, volevamo essere offensivi con Lucca e Davis, con Ekkelenkamp, con Thauvin allargato a destra. Ieri abbiamo celebrato l'anniversario dell'Udinese, domani c'è la cena di Natale, volevamo fare bene".- "E' successo l'imponderabile, non era immaginabile un rosso subito,. E' la prima volta che mi capita in carriera,, ho dovuto prendere decisioni, ho cercato di mantenere la calma spostando Karlstrom in difesa. Poi abbiamo subito un gol evitabile, un gol stupido già subito quest'anno. In svantaggio e in 10 non è semplice indipendentemente dalla nostra qualità. A livello tattico il Genoa ha giocato bene, è stato intelligente. Non siamo riusciti però a renderci pericolosi, non siamo riusciti a recuperare la gara, i ragazzi hanno dato tutto ma non è bastato".

- ", solo dopo sai se sono giuste. L'avevo preparata in un modo, non so se la partita sarebbe andata diversamente se avessi cambiato subito. In futuro vogliamo evitare questi errori, abbiamo perso tanti punti per decisioni sbagliati".- "Non ci ho ancora parlato, ci parlerò sicuramente,. Ha fatto un'ingenuità, so che i giovani possono commetterne, continueremo a lavorare al suo fianco analizzando gli allenamenti e migliorerà nel futuro".

- "Zemura ha giocato molto bene a Empoli nella ripresa, ha fornito una prestazione solida giocando anche con coraggio. Devo prendere decisioni, pensavo che attraverso Zemura, con il suo piede, potessimo fare bene. Potevamo anche scalare a tre con Thauvin in mezzo dietro agli attaccanti, volevamo però sfruttare Zemura offensivamente, in 10 però non tutti i giocatori sono riusciti a fornire la prestazione giusta, l'ho dirottato a destra ma non è dipeso da un singolo il tutto".