Udinese, Runjaic: "Sanchez potrebbe giocare. Possiamo perdere un paio di elementi, sarà importante sostituirli"

Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato:"Due punte? È sicuramente possibile, potremmo giocare con due punte pesanti ma deciderò domani sulla formazione".- "Bijol dovrebbe essere a disposizione, oggi si è allenato con la squadra così come ieri. Sono abbastanza sicuro che potrà giocare contro la Fiorentina".- "Kamara non potrà esserci domani, pensiamo che l'infortunio non sia così grave. Tornerà al 100% per la prima giornata di raduno a luglio".

- "Quando è stato chiamato in causa ha fatto bene, è un bravo ragazzo. Con Solet e Bijol abbiamo due centrali di assoluta qualità che hanno fatto bene, anche Kristensen ha giocato molto. Quindi Giannetti ha giocato un po' meno, anche se è un professionista e si è sempre allenato bene. Magari non sarà contento del minutaggio ma fa parte del nostro lavoro. All'allenatore non piace cambiare molto la difesa".- "Ripartire da lui? Florian ci manca, ma non è qualcosa di nuovo per noi. Uno come lui non si può sostituire, ormai non gioca da quasi due mesi e ci siamo dovuti adattare a questa situazione. In alcuni momenti ci è mancato. Pensiamo che Thauvin sarà di nuovo a disposizione e al 100% nel primo giorno di ritiro a luglio e che possa iniziare con noi".

- "Potrebbe giocare. Potrebbe anche giocare dal primo minuto magari. Ma domani prenderò le ultime decisioni sulla formazione, c'è ancora la rifinitura. Nel corso di queste settimane c'è stato spesso qualche acciaccato all'ultimo. Comunque Sanchez è un'ottima alternativa".- "Karlstrom in questa stagione penso si sia integrato bene, se lo paragono rispetto a quello che era in Polonia è un ragazzo che è migliorato e si assume le sue responsabilità. A inizio stagione ha cercato di dare il meglio, in futuro si assumerà ancora più responsabilità, penso che per la prossima stagione possa farlo.Poi in base ai nuovi arrivi valuteremo la situazione e valuteremo chi potrebbe essere più leader tra i giocatori in organico, chi sente il legame tra questa terra, questo club e questa squadra. Alla fine l'importante è giocare bene. Thauvin per esempio ci ha regalato anche tante ottime prestazioni. bisogna vedere chi può occupare quale ruolo. Kristensen può migliorare ancora, sono tanti i ragazzi da cui mi aspetto tanto, Okoye è un altro, da questa annata possiamo trarre determinate conclusioni, dobbiamo fare dei passi in avanti, io per primo in quanto allenatore, sfrutterò l'esperienza accumulata".

- "Non ne abbiamo parlato in maniera specifica, ho ancora un anno di contratto. Trarremo le conclusioni definitive dopo la Fiorentina, con tutti i dati a disposizione. Formuleremo un'analisi critica. La stagione è soddisfacente perché non abbiamo mai tremato e questo era l'obiettivo principale per tutto. Poi ci sono stati momenti negativi, fasi in cui non siamo andati bene, momenti da analizzare anche in vista del futuro. Però non siamo una big, siamo una squadra di media classifica ed è normale quindi avere in stagione alti e bassi. Devo lavorare in maniera lucida e critica, sono gli altri che poi devono dire come ho lavorato. E' bello sentire che la società è soddisfatta del mio operato, c'è ancora una gara e sono concentrato su quello, per concludere al meglio il cerchio. Poi andremo in vacanza, altri andranno in nazionale. Riconferma? C'è un anno di contratto ancora, siamo sempre in contatto, ovviamente non posso dire tutto quello che ci diciamo. Quando i tempi saranno maturi parleremo in maniera obiettiva e nei dettagli su cosa migliorare e cosa è andato invece bene, è ancora presto per farlo".

- "Il fattore più importante è che la squadra funzioni, tutti devono dare un contributo, anche chi gioca meno è importante. Ci sono molti buoni esempi. Lucca è migliorato molto sia nei gol che nel modo di giocare e come aiuta la squadra. Thauvin è un altro giocatore che per questa squadra è stato importante, anche grazie ai suoi gol e assist abbiamo fatto punti. Purtroppo ha perso il finale di stagione, anche Lucca è reduce da un acciacco e Davis ha avuto tanti infortuni, abbiamo sofferto anche la sua assenza. Tra i giovani Atta si è inserito molto bene, Iker Bravo ha trovato gol e numerosi spezzoni di gioco, ha fatto un primo passo per affermarsi in prima squadra. Di esempi ce ne sono tanti, questo però è solo l'inizio, in vista della prossima stagione dobbiamo aspettarci ulteriori progressi. Si può nominare anche Bijol, però il paragone lo posso fare rispetto alla passata stagione, sui numeri, indipendentemente da alcune sconfitte il passo in avanti è evidente, ma si può migliorare, in futuro bisogna ridurre gli errori".

- "Quando altre società sono interessate ai nostri giocatori il segnale è positivo, abbiamo un determinato livello e se sono interessate vuol dire che hanno fatto bene e che hanno fatto progressi. Fa parte del gioco, il nostro obiettivo è che la squadra e che i giocatori migliorino, chiaro che se poi sul mercato si perdessero ragazzi come Bijol e Solet il vuoto andrà colmato, per fare un progresso in avanti bisogna concentrarsi su come si vuole giocare, anche io sto imparando nel mio primo anno di Serie A. Mi posso immaginare ora meglio la prossima annata, ci saranno gare dove dovremo strutturaci di più difensivamente per un dislivello di qualità, è un campionato diviso in due, ci sono alcuni club che hanno tanta qualità in più. Pensando anche a questo dobbiamo strutturare il nostro stile di gioco e DNA, andando a prendere i giusti giocatori. Su quello andremo a pensare se dovremo sostituire qualche ragazzo, bisogna pensare in modo positivo il futuro, comunichiamo molto per trovare la strada giusta in vista dell'anno prossimo e dobbiamo trovare i giocatori giusti per il percorso che vogliamo fare. Andremo in vacanza con determinate aspettative, sappiamo che potrebbero partire un paio di ragazzi, l'importante dovesse accadere sarà sostituirli al meglio".

- "La Fiorentina vorrà vincere per andare in Europa, mi aspetto una squadra che scenderà in campo con rabbia. Hanno tanti giocatori forti come Kean, Dodo che sulla fascia corre molto, De Gea è un ottimo portiere, è una squadra che occupa la metà sinistra della classifica e vogliamo creargli dei grattacapi. A Firenze siamo riusciti a portare via punti, dobbiamo essere concentrati, dovremo avere più possesso palla rispetto alla gara con la Juventus, dovremo portare sul campo passione ed energia. Se porteremo energia nei duelli potremo fare bene".