Udinese, Runjaic soddisfatto: "Prova di voglia e disciplina. Thauvin? Fondamentale la qualità dei singoli"

8 minuti fa



Un'ottima Udinese ferma il Napoli al Maradona: Ekkelenkamp risponde a McTominay, finisce 1-1 nel posticipo della 24esima giornata di Serie A.



Al termine della partita il tecnico dei friulani Kosta Runjaic è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.



LA PARTITA - "Abbiamo giocato con grande voglia e disciplina, sappiamo che è l'unico modo per noi per affrontare una grande squadra come il Napoli. Sono veramente felice per la prestazione".



L'IMPORTANZA DEI SINGOLI - "Sì. Prima di tutto oggi come squadra abbiamo vinto, ma sicuramente se giochi contro squadre come il Napoli hai bisogno di momenti di qualità individuale. Solet, Thauvin e Bijol, ma anche Ekkelenkamp e Atta hanno giocato in modo fantastico. Abbiamo preso un punto molto importante per noi".