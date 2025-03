Udinese, Runjaic: "Thauvin ci sarà con la Lazio. Okoye o Padelli? Decido all'ultimo. Su Sanchez..."

Getty Images

, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con laallo Stadio Olimpico di Roma, posticipo della 28esima giornata di Serie A: le sue dichiarazioni.- "Secondo me sarà una partita interessante come le altre, affronteremo una squadra d'alto livello e che è una sorpresa rispetto alla passata stagione. Sta facendo meglio, come stiamo facendo noi. Questo però è un bilancio parziale, siamo lontani dal sognare in maniera concreta, quindi non possiamo mollare la presa. Dobbiamo fare un all in sul campo, dando tutto e sapendoci adattare all'avversario quando necessario. Se faremo tutto questo potremo raccogliere dei punti. La Lazio è una squadra molto forte, anche se hanno qualche assenza mi aspetto una squadra che scenderà in campo con la miglior formazione possibile, non penso faranno turnover, c'è stato tempo per recuperare dopo la gara di Europa League. Mi aspetto una gara difficile e la Lazio cercherà di fornire una buona prestazione, abbiamo un buon ricordo dell'andata, la prima vittoria in campionato in stagione. Cercheremo di rendere la vita difficile la Lazio".

- "Tengo conto un po' di tutto. Sono contento della situazione, abbiamo praticamente tutti a disposizione e posso scegliere. Cosa dovremo portare sul campo e ben chiaro, saranno molto importanti i dettagli".- "Okoye è tornato a disposizione. Ha lavorato questa settimana e non è una decisione facile da prendere, è una buona domanda. Padelli ha fatto una prestazione importante, aiutandoci a ottenere il risultato, quindi ci sto pensando, Okoye si è allenato bene ma non ha giocato, deciderò all'ultimo".

- "Ha avuto qualche problemino e quindi giovedì lo abbiamo risparmiato, sta giocando tanto e bene, è un nostro leader quindi ci serve sempre al top e lo stiamo gestendo per averlo al top anche lunedì. Ci sarà, ci aspettiamo che fornisca una buona prestazione e speriamo che continui a giocare così".- "Dobbiamo essere concentrati su di noi. La Lazio sta fornendo buone prestazioni, penso abbia la maggior percentuale di gol segnati dai subentrati, la squadra che segna di più nei finali di partita. E' una squadra di qualità, con ottimi singoli. L'abbiamo potuto vedere in Europa League, anche in 9 sono riusciti a vincere, hanno le capacità di capovolgere le partite e vincere, hanno una rosa di grande qualità. Mi aspetto una determinata formazione titolare da parte della Lazio e non credo ci saranno particolari cambi. Noi dovremo mettere in campo ciò che sappiamo, poi il risultato dipenderà da tante cose".

- "Stiamo vivendo un buon momento, come lo sta vivendo la Lazio, sono un gruppo coeso e avranno dalla loro il pubblico che li spingerà verso un risultato positivo. Dovremo riuscire a mettere ciò che sappiamo in campo".- "Vogliamo giocare in maniera intensa, è una delle basi per una squadra piccola: non si può competere sempre sulla qualità, soprattutto con le grandi. Sul piano della fisicità possiamo farlo e fisicamente stiamo lavorando bene, non mollando mai la presa. Se si vanno ad analizzare le statistiche, la Serie A è caratterizzata dalla fisicità, ogni fine settimana si affrontano squadre che corrono molto, che mettono in campo grande fisicità. Il nostro obiettivo è capirsi ancora meglio, abbiamo fatto dei progressi e abbiamo una buona qualità. C'è bisogno di tempo e possiamo crescere, negli ultimi mesi abbiamo lavorato bene ma dobbiamo confermarci".

- "Sono contento che si sia adattato bene in Serie A. E' arrivato da un campionato molto diverso come quello polacco, quando allenavo lì lo avevo notato ed era un giocatore importante per il Lech Poznan. Inoltre è un bravo ragazzo ed è importante per il ruolo che occupa, è un mediano che deve lavorare tantissimo per la squadra e lui dà tutto ciò che ha. E' stato un grande acquisto, avevamo perso Wallace e dopo una perdita del genere è importante trovare un altro giocatore importante e Karlstrom sta facendo molto bene, penso possa ulteriormente migliorare e che possa anche essere convocato dalla sua nazionale con la sua costanza".

- "Non farei questo paragone, sono due giocatori molto forti ma anche molto diversi, hanno ognuno le proprie qualità. A loro modo possono fare la differenza. Sono giocatori diversi che hanno un ruolo diverso".- "Sono d'accordo. E' importante che i subentranti giochino al meglio, devono fare la differenza, cambiare la partita o consolidarla se è a nostro favore. Ci stiamo lavorando tutti, non solo io in quanto allenatore, ma tutti coloro che lavorano per la squadra. Non posso citare tutti, ma abbiamo nel management della squadra facciamo molto, guardiamo il video, lavoriamo a gruppi. E' importante che i giocatori recepiscano le informazioni, i giocatori che subentrano per una squadra di livello sono fondamentali. Le stagioni sono molto lunghe, può succedere di tutto. Nella prima metà della stagione abbiamo avuto diversi infortuni e in allenamento qualcosa è mancato, lo si è visto. Con tutti a disposizione e con tutti che danno il massimo posso scegliere e devo analizzare tutto nei dettagli, un problema di abbondanza che mi piace. Zarraga ha fatto bene con il Parma ma nel corso delle partite si possono fare tanti esempi".