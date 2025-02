Getty Images

Udinese, Runjaic: "Thauvin è il rigorista, ecco perché ho tolto Lucca"

3 minuti fa



Kosta Runjaic conferma di aver sostituito Lorenzo Lucca per punizione dopo aver calciato il rigore della vittoria. L'allenatore dell'Udinese ha dichiarato a Dazn dopo il successo per 1-0 nell'anticipo di campionato a Lecce:



"Thauvin è il nostro primo rigorista. Lucca ha tirato un rigore fantastico, ma ho deciso di sostituirlo per punizione. In ogni caso siamo tutti felici per la vittoria. Non è la prima volta che succede un episodio del genere nel calcio. Ci sono delle regole e delle gerarchie da rispettare, ne riparleremo tra di noi in settimana nello spogliatoio".