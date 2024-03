Udinese-Salernitana 1-1, il tabellino

Udinese-Salernitana 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 10’ Tchaouna (S), 45+3’ Kamara (U)



Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Festy, Lovric, Walace, Payero (67’ Ehizibue), Kamara (75’ Zemura); Thauvin, Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Samardzic, Kabasele, Pereyra. All. Cioffi



Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli (86’ Sambia), Manolas (72’ Pasalidis), Pellegrino, Bradaric; Coulibaly (73’ Gomis), Maggiore (86’ Legowski), Basic; Candreva, Tchaouna; Weissman (71’ Ikwuemesi). A disposizione: Costil, Allocca, Martegani, Simy, Dia, Kastanos, Ferrari, Vignato. All. Liverani



Arbitro: Manganiello



Ammoniti: Payero (U), Giannetti (U), Pellegrino (S)

Espulso: Festy (U) al 64’ per doppia ammonizione



Note Recupero: 4’ e 4’ Possesso: 51%-49% Corner: 5-6