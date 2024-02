Udinese-Salernitana: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Udinese-Salernitana in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

, calcio d'inizio alle ore 15:00 di sabato 2 marzo 2024 al Bluenergy Stadium di Udine è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A. Gli ospiti si presentano a questo scontro diretto per la salvezza all'ultimo posto in classifica con soli 13 punti, 10 in meno dei padroni di casa, quindicesimi a quota 23. Arbitra Manganiello, assistito da Carbone e Giallatini con Massimi quarto uomo, Serra e Irrati al Var.- Oltre allo squalificato Kristensen, Cioffi deve ancora fare a meno degli infortunati Bijol, Ebosse e Deulofeu. Sulla fascia destra Ehizibue è in vantaggio su Ebosele, diffidato così come Perez, Walace, Success e Thauvin.Dall'altra parte Liverani recupera Fazio, in ballottaggio con Pellegrino, con Boateng a rischio. A centrocampo Maggiore è in vantaggio su Kastanos, diffidato così come Gyomber, in dubbio al pari di Pierozzi e Pirola.- Udinese-Salernitana, calcio d'inizio alle ore 15:00 di sabato 2 marzo 2024 al Bluenergy Stadium sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà di Luca Farina e il commento tecnico è affidato a Manuel Pasqual.UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Ferreira; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Simy, Weissman. All. Liverani.