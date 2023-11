In casa Udinese ci sono due giocatori che sono entrati nel mirino di diversi club: Lazar Samardzic e Jaka Bijol, piacciono sia in Italia che all’estero. I bianconeri sono convinti di avere tra le mani due talenti da top club, per questo a gennaio non vorrebbero venderli. La società è consapevole degli interessi di molte società, ma a meno di offerte irrinunciabili l’idea è di tenerli fino a fine stagione.