Udinese, Samardzic: 'Ecco il mio obiettivo'

Lazar Samardzic è stato al centro di tante turbolente vicende di mercato. La scorsa estate il giocatore dell'Udinese è stato a un passo dall'Inter, aveva già sostenuto le visite mediche con i nerazzurri ma l'affare collassò per un cambio di rotta del suo entourage. A gennaio, poi, è stato il turno del Napoli, ma anche lì nulla da fare. Ora c'è la Juventus, sempre vigile sul nazionale serbo.



Il classe 2002, nel frattempo, rimbalza i pensieri sul futuro e si racconta a Udinese Tonight, facendo il punto sulla stagione e svelando le proprie ambizioni personali.



IL PAREGGIO CON IL CAGLIARI - "È dura ripartire ogni volta, ma abbiamo un allenatore (Gabriele Cioffi, ndr) che ci parla sempre in modo positivo. Ci dice di non mollare mai e per questo andiamo forte in allenamento. Sappiamo che spetta a noi risolvere questa situazione".



IL RAPPORTO CON CIOFFI - "Con lui va tutto bene. Parliamo tanto, mi dice sempre cosa devo fare meglio e anche quando non gioco mi spiega il perché. È un allenatore a cui piace difendere e questo mi fa bene, perché ho più qualità offensiva ma così posso crescere in difesa".



OBIETTIVO PERSONALE - "Voglio arrivare in doppia cifra tra gol e assist (al momento ha 3 gol e 2 assist). Voglio aiutare i miei compagni e segnare di più potrebbe farci vincere qualche partita. Ne sarei contento".



GLI AVVERSARI ORMAI CONOSCONO LE SUE QUALITA' - "Mi pressano di più, ma è normale. Sanno che non devono concedermi spazio e ne ho sempre uno o due addosso per chiudermi il sinistro".