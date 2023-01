Il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Verona:



"Il gol? Non avevo tanto tempo, la palla era lì e l'ho calciata come è venuta. L'Udinese per me è un grande club, mi piace tanto il campionato italiano. La città è piccola ma la trovo gradevole".