Udinese, Samardzic: 'Mercato? Qui sono felice'

Nel pre partita di Atalanta-Udinese, a DAZN, ha parlato Lazar Samardzic che nelle ultime settimane è stato al centro di numerose voci di mercato. Queste le sue parole: "Sono felice a Udine, mi piace l'ambiente come ho sempre detto. Sono concentrato e ho la testa solo a questa partita".



MURO UDINESE - Il club friulano, confermato anche dalle parole del giocatore, rimane convinto dell'importanza del serbo all'interno del progetto e non abbassa le richieste, fisse a 25 milioni complessivi, con l'eventuale inserimento di contropartite. Nel prepartita del match contro il Milan lo aveva ribadito anche il direttore dell'area tecnica bianconera Federico Balzaretti: "C'era stato inizialmente un avvicinamento. Interessi ne ha tanti il ragazzo, ma non ci sono mai state trattative serrate o vicine alla chiusura. Lazar sta rispondendo molto bene, anche stasera è titolare e sarà un valore aggiunto". Il tempo stringe, perché alla fine del mercato mancano orami solo più 10 giorni e le prestazioni di Samardzic non fanno che aumentare l'attaccamento dell'Udinese al suo talentino.