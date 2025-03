Udinese, Sanchez salta la gara da ex con l'Inter: nuovo infortunio

Getty Images

Arrivano brutte notizie dall'infermeriaper Kostache, in vista della sfida che vedrà la formazione bianconera affrontare l'Inter al rientro dalla sosta, non potrà avere a disposizione. L'attaccante cileno è infatti rientrato dagli impegni con la sua nazionale con un problema muscolare.salterà la sfida da grande ex in seguito a un trauma distrattivo al muscolo soleo del polpaccio sinistro che lo costringerà ad un nuovo lungo stop. Le condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane con Sanchez che si aggiunge all'elenco degli indisponibili che già comprende Touré e Sava.

Buone notizie, invece, arrivano da Florian Thauvin che oggi si è allenato ancora a parte, ma che dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già dalla giornata di domani ed essere quindi nuovamente schierato accanto a Lucca al centro dell'attacco a San Siro.