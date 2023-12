Udinese-Sassuolo (domenica 17 dicembre con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima nel girone d'andata. I friulani si presentano a questa sfida in terzultima posizione con 12 punti come l'Empoli, 3 in più dei neroverdi a quota 15.



LE ULTIME - Cioffi non può contare sullo squalificato Ferreira oltre agli infortunati Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse e Semedo.

Dall'altra parte Dionisi deve fare a meno dello squalificato Tressoldi oltre agli infortunati Alvarez, Missori, Obiang, Vina e Viti.



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca. All. Cioffi.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.