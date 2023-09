Dall'Udinese, all'Udinese. Forse. Dopo quasi due mesi da svincolato, Roberto Pereyra potrebbe tornare in bianconero. A fine giugno è rimasto senza squadra dopo la fine del contratto con la società dei Pozzo, in questo periodo ha avuto contatti con qualche club ma non c'è mai stato un club che ha affondato il colpo o progetti che hanno convinto il giocatore. All'inizio della sessione di mercato c'era stato un incontro tra l'agente del Tucu e l'Inter, altri colloqui ci sono stati anche con il Torino e negli ultimi giorni nuovi contatti con l'Udinese.



CONTATTI CONTINUI - In Serie B si era fatta avanti la Sampdoria e dall'Arabia Saudita c'è stato qualche interesse portato avanti da intermediari ma - ancora - senza proposte ufficiali. Nelle ultime ore c'è stato uno scatto importante dell'Udinese per provare a riportare il classe '91 in Friuli: i bianconeri hanno intensificato i contatti e ora sono in pole per riprendere il giocatore; colloqui continui e sul tavolo una proposta che dovrebbe convincere Pereyra a tornare a Udine.



I NUMERI - L'anno scorso il Tucu è stato uno dei punti fermi della squadra di Sottil: 36 presenze tra campionato e coppa e tutte con la fascia da capitano al braccio, cinque gol e nove assist. Dopo le ultime tre stagioni in bianconero - a Udine aveva già giocato dal 2011 al 2014 - non ha più rinnovato il contratto ma presto potrebbe tornare da svincolato. il Tucu è pronto a ripartire, per una nuova, vecchia avventura.