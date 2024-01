Per molti è il 2006 più forte d'Italia, ma amanca ancora qualche step per dimostrare in campo tutto il suo valore. Per l'ex ct Roberto Mancini veniva prima di tutti, nell'Udinese non gioca per scelta tecnica dell'allenatore. Per questo la dirigenza ha deciso che la scelta migliore per la sua crescita è quella di mandarlo in prestito a giocare. L'obiettivo è trovare una piazza dove possa esprimersi al meglio, senza pressioni, e trovare un po' di quella continuità che gli è sempre mancata in bianconero.- La destinazione più probabile è la Serie B, con quattro squadre interessate:. La società è in contatto con il giocatore e col suo agente per riflettere e valutare ogni proposta. Sarà la prima esperienza di Pafundi lontano da Udine, sanno che non possono sbagliare il prossimo passaggio che può diventare decisivo per ritrovarsi tra le mani un talento che ora va valorizzato.- In estate Pafundi ha rinnovato il suo contratto fino al 2026 - prolungamento di tre anni, il massimo consentito per un giocatore minorenne - una mossa dell'Udinese per allontanare eventuali assalti.. L'Udinese però non intende fissare nessun prezzo, non esistono richieste e l'unica volontà dei bianconeri, a oggi, è quella di girare il giocatore in prestito mantenendo il controllo. I prossimi possono essere i mesi della svolta per Pafundi, uno degli osservati speciali del ct Spalletti.